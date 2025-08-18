Главі МЗС Чехії "важко зрозуміти", чому Трамп вже не вимагає від Росії припинити вогонь

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський каже, що йому важко зрозуміти зміну позиції президента США Дональда Трампа, який перестав вимагати від Росії негайного припинення вогню.

Про це глава чеської дипломатії сказав BBC, повідомляє "Європейська правда".

За словами Ліпавського, йому "важко зрозуміти" пропозицію Трампа, яка полягає у запровадженні припинення вогню вже після укладення мирної угоди, а не на час мирних переговорів.

"Ми говоримо про мир і щодня бачимо, як російські бомби падають на українські міста", – пояснив свої міркування Ліпавський.

Він також сказав, що серед європейських лідерів існує "спільне розуміння", що "ми маємо підтримати Україну в сенсі можливих майбутніх гарантій безпеки".

Ліпавський поділився, що на вихідних телефонував усім своїм європейським колегам, аби "переконатися, що ми на одній хвилі".

Окрім гарантій безпеки, за його словами, "існує чітке розуміння, що не можна винагороджувати Росію за її імперіалістичну політику", і така позиція має відображатися у переговорах.

Президент Володимир Зеленський заявив у понеділок, що Росія показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну та на Європу і щоб принизити дипломатичні зусилля.

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф пояснив, що Трамп вже не хоче припинення вогню в Україні, бо РФ пішла на поступки і є шанс досягти повноцінної угоди про припинення війни.

Дотепер президент США Дональд Трамп вимагав від Росії припинити вогонь в Україні, щоб розпочати переговори про мирну угоду.