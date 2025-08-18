Главе МИД Чехии "трудно понять", почему Трамп уже не требует от России прекратить огонь

Глава МИД Чехии Ян Липавский говорит, что ему трудно понять изменение позиции президента США Дональда Трампа, который перестал требовать от России немедленного прекращения огня.

Об этом глава чешской дипломатии сказал BBC, сообщает "Европейская правда".

По словам Липавского, ему "трудно понять" предложение Трампа, которое заключается в прекращении огня уже после заключения мирного соглашения, а не на время мирных переговоров.

"Мы говорим о мире и каждый день видим, как российские бомбы падают на украинские города", – пояснил свои соображения Липавский.

Он также сказал, что среди европейских лидеров существует "общее понимание", что "мы должны поддержать Украину в смысле возможных будущих гарантий безопасности".

Липавский поделился, что на выходных звонил всем своим европейским коллегам, чтобы "убедиться, что мы на одной волне".

Кроме гарантий безопасности, по его словам, "существует четкое понимание, что нельзя вознаграждать Россию за ее империалистическую политику", и такая позиция должна отражаться в переговорах.

Президент Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Россия будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину и Европу и чтобы унизить дипломатические усилия.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пояснил, что Трамп уже не хочет прекращения огня в Украине, потому что РФ пошла на уступки и есть шанс достичь полноценного соглашения о прекращении войны.

До сих пор президент США Дональд Трамп требовал от России прекратить огонь в Украине, чтобы начать переговоры о мирном соглашении.