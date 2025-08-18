Чому під президентом Сербії захиталося крісло і чи врятує його ЄС

Під президентом Сербії Александром Вучичем захиталося крісло – спроби влади подолати протести, що тривають у країні з кінця минулого року, лише привели до їхньої радикалізації.

Сутички протестувальників із силовиками тривають у Сербії вже шостий день. І наразі не помітно, що протести знижують оберти.

Про посилення вуличних протистоянь у Сербії і те, чи можуть вони призвести до падіння режиму Вучича, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння. Далі – стислий її виклад.

Багатотисячні протести розпочалися у Сербії у листопаді 2024 року після того, як у місті Новий Сад на півночі країни обвалився бетонний навіс щойно відремонтованого залізничного вокзалу, ставши причиною смерті 16 осіб. Ця трагедія стала шоком для країни. І водночас – символом того, що елітна корупція, яка розквітла за влади Вучича, дійсно вбиває.

Ключовою вимогою протестувальників стало справедливе розслідування причин катастрофи у Новому Саді. Згодом протести доповнилися масштабним студентським страйком.

На відміну від традиційних опозиційних протестів, нинішній виявився особливо небезпечним для сербської влади – протест не мав лідерів, з якими можна було б домовитися, а за необхідності – залякати або дискредитувати.

А протести 28 червня, приурочені до свята Відовдан (яке має особливе значення в історії Сербії), показали, що вони не втратили масовості, радше навпаки. До вимог протестувальників додалися й дострокові парламентські вибори.

Вже починаючи з липня президент Сербії намагається говорити із протестувальниками винятково з позиції сили.

Втім, дії силовиків лише посилюють опір.

На думку сербської опозиції, події останніх днів остаточно довели, що Вучич більше не може спиратися на лояльну більшість. Натомість у його арсеналі залишається залякування громадянською війною у випадку якщо протести триватимуть.

"У Сербії не буде громадянської війни, але так само як не буде милосердя для бандитів та хуліганів", – заявив 14 серпня Александар Вучич, реагуючи на протести.

Наразі президент Сербії заявляє, що воліє утриматися від запровадження надзвичайного стану, однак готує "несподівані рішення" у відповідь на антиурядові протести.

Цікаво, що події всередині країни не викликають різкої критики з боку Заходу.

Позиція ЄС є надзвичайно сприятливою для президента Сербії.

"Від початку студентських протестів ЄС зайняв вичікувальну позицію", – пише у статті в газеті Danas сербський зовнішньополітичний оглядач Бошко Якшич.

Секрет цієї підтримки в тому, що Вучич зумів переконати: лише він спроможний забезпечити стабільність у країні, і в разі його відставки до влади майже гарантовано прийдуть радикали, здатні розпочати нову війну, наприклад – за повернення Косова.

А крім того, сербський президент зумів зацікавити провідні країни ЄС економічними угодами.

Наслідком такої позиції ЄС стало розчарування сербської молоді у євроінтеграції.

Мовчання Євросоюзу не гарантує збереження Вучичем влади. Адже без сприяння Заходу нинішні протести тривають вже дев'ять місяців і лише посилюються.

Проте одночасно мовчання ЄС гарантує, що протистояння у Сербії буде максимально затяжним, а разом із тим кривавим.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.