Почему под президентом Сербии зашаталось кресло и спасет ли его ЕС

Под президентом Сербии Александром Вучичем зашаталось кресло – попытки властей преодолеть протесты, продолжающиеся в стране с конца прошлого года, лишь привели к их радикализации.

Столкновения протестующих с силовиками продолжаются в Сербии уже шестой день. И пока не видно, что протесты сбавляют обороты.

Об усилении уличных противостояний в Сербии и о том, могут ли они привести к падению режима Вучича, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Революция без помощи ЕС: почему разразились протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.

Многотысячные протесты начались в Сербии в ноябре 2024 года после того, как в городе Новый Сад на севере страны обрушился бетонный навес только что отремонтированного железнодорожного вокзала, став причиной смерти 16 человек. Эта трагедия стала шоком для страны. И в то же время – символом того, что элитная коррупция, расцветшая при власти Вучича, действительно убивает.

Ключевым требованием протестующих стало справедливое расследование причин катастрофы в Новом Саде. Впоследствии протесты дополнились масштабной студенческой забастовкой.

В отличие от традиционных оппозиционных протестов, нынешний оказался особенно опасным для сербских властей – протест не имел лидеров, с которыми можно было бы договориться, а при необходимости – запугать или дискредитировать.

А протесты 28 июня, приуроченные к празднику Видовдан (который имеет особое значение в истории Сербии), показали, что они не потеряли массовости, скорее наоборот. К требованиям протестующих добавились и досрочные парламентские выборы.

Уже начиная с июля президент Сербии пытается говорить с протестующими исключительно с позиции силы.

Впрочем, действия силовиков только усиливают сопротивление.

По мнению сербской оппозиции, события последних дней окончательно доказали, что Вучич больше не может опираться на лояльное большинство. Зато в его арсенале остается запугивание гражданской войной в случае, если протесты продолжатся.

"В Сербии не будет гражданской войны, но так же, как не будет милосердия для бандитов и хулиганов", – заявил 14 августа Александар Вучич, реагируя на протесты.

Сейчас президент Сербии заявляет, что предпочитает воздержаться от введения чрезвычайного положения, однако готовит "неожиданные решения" в ответ на антиправительственные протесты.

Интересно, что события внутри страны не вызывают резкой критики со стороны Запада.

Позиция ЕС чрезвычайно благоприятна для президента Сербии.

"С самого начала студенческих протестов ЕС занял выжидательную позицию", – пишет в статье в газете Danas сербский внешнеполитический обозреватель Бошко Якшич.

Секрет этой поддержки в том, что Вучич сумел убедить: только он способен обеспечить стабильность в стране, и в случае его отставки к власти почти гарантированно придут радикалы, способные начать новую войну, например – за возвращение Косово.

А кроме того, сербский президент сумел заинтересовать ведущие страны ЕС экономическими соглашениями.

Результатом такой позиции ЕС стало разочарование сербской молодежи в евроинтеграции.

Молчание Евросоюза не гарантирует сохранение власти Вучичем. Ведь без содействия Запада нынешние протесты продолжаются уже девять месяцев и только усиливаются.

Однако одновременно молчание ЕС гарантирует, что противостояние в Сербии будет максимально затяжным, а вместе с тем и кровавым.

