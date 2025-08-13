Трамп розкритикував медіа за "несправедливе" висвітлення його зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп розкритикував ЗМІ за нібито необ'єктивне висвітлення його майбутньої зустрічі з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Trurh Social, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому обурився, як ЗМІ подають майбутній саміт з главою Кремля.

"Дуже несправедливі ЗМІ працюють над моєю зустріччю з Путіним. Постійно цитують звільнених невдах і справді дурних людей, таких як Джон Болтон, який щойно сказав, що, попри те, що зустріч відбудеться на американській землі, "Путін уже переміг", – написав Дональд Трамп.

Натомість він запевнив, що США "перемагають в усьому", а інформації з "фейкових ЗМІ" вірити не можна.

"Якби я отримав Москву та Ленінград безкоштовно в рамках угоди з Росією, фейкові новини сказали б, що я уклав погану угоду… Це хворі і нечесні люди, які, ймовірно, ненавидять нашу країну. Але це не має значення, бо ми перемагаємо у всьому!" – написав Трамп.

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня.

За даними CNN, Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі, хоча Білий дім хотів цього уникнути.

