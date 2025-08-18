Трамп снова наехал на СМИ: даже капитуляцию России "назвали бы его провалом"

Президент США Дональд Трамп в очередном заявлении резко раскритиковал американские СМИ и Демократическую партию, обвинив их в искажении его мирных усилий по прекращению российско-украинской войны.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США опубликовал это сообщение в день, когда он будет принимать президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме.

"Я абсолютно убежден, что если бы Россия подняла руки и сказала: "Мы сдаемся, мы признаем поражение, мы капитулируем, мы отдаем Украине и великим Соединенным Штатам Америки, самой уважаемой, почитаемой и могущественной стране всех времен, Москву и Санкт-Петербург, а также все вокруг на тысячу миль", то фейковые СМИ и их партнеры-демократы сказали бы, что это был плохой и унизительный день для Дональда Трампа, один из худших дней в истории нашей страны", – написал президент США.

Трамп добавил, что это еще раз доказывает, почему он называет своих критиков "фейковыми новостями" и "радикальными левыми демократами, которые приходят в упадок".

Ранее Трамп раскритиковал СМИ за "несправедливое" освещение его встречи с Путиным.

Трамп также заявлял, что "фейковые новости" утверждали, будто он "потерпел крупное поражение", позволив Путину прибыть на саммит в Соединенные Штаты.