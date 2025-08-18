Від заражених сирів з Франції, ймовірно, постраждали споживачі кількох країн Європи

Резонансний випадок із, ймовірно, зараженими лістерією сирами у Франції вийшов за межі країни – повідомлення про хворих, що могли заразитися через споживання сиру, надійшли ще з кількох держав ЄС.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

За декілька днів після спалаху лістеріозу у Франції, який пов'язують із сирами виробника Chavegrand, повідомлення про схожі випадки надійшли ще з кількох країн ЄС.

У Франції постраждали 23 осіб, з яких двоє померли. Усі вони споживали ті самі м’які сири. Після скандалу їх вилучили з продажу.

15 серпня Європейський центр із запобігання і контролю захворювань ECDC повідомив про три випадки захворювання – у Бельгії, Нідерландах і Данії – у яких зараження могло статися внаслідок споживання сирів.

Водночас із багатьох інших країн, куди імпортується ця продукція, ніяких скарг досі не надходило.

Лістеріоз – інфекційне захворювання, спричинене бактеріями Listeria, симптоми якого нагадують харчове отруєння. Випадки зараження зазвичай є рідкісними і поодинокими (наприклад, в Україні за 2007-2017 роки їх зареєстрували лише 22). Кількість лістерій у заражених продуктах харчування може бути набагато більша, ніж у зовнішньому середовищі. Для людей з особливо слабким імунітетом, дітей і вагітних жінок хвороба може мати тяжкі наслідки.

