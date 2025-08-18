От зараженных сыров из Франции, вероятно, пострадали потребители нескольких стран Европы

Резонансный случай с, предположительно, зараженными листерией сырами во Франции вышел за пределы страны – сообщения о больных, которые, вероятно, заразились через употребление сыра, поступили еще из нескольких государств ЕС.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Через несколько дней после вспышки листериоза во Франции, который связывают с сырами производителя Chavegrand, сообщения о подобных случаях поступили еще из нескольких стран ЕС.

Во Франции пострадали 23 человека, из которых двое умерли. Все они употребляли одни и те же мягкие сыры. После скандала их изъяли из продажи.

15 августа Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний ECDC сообщил о трех случаях заболевания – в Бельгии, Нидерландах и Дании – в которых заражение могло произойти в результате употребления сыров.

В то же время из многих других стран, куда импортируется эта продукция, никаких жалоб до сих пор не поступало.

Листериоз – инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Listeria, симптомы которого напоминают пищевое отравление. Случаи заражения обычно редки и единичны (например, в Украине за 2007-2017 годы их зарегистрировали только 22). Количество листерий в зараженных продуктах питания может быть намного больше, чем во внешней среде. Для людей с особенно слабым иммунитетом, детей и беременных женщин болезнь может иметь тяжелые последствия.

