Сыну кронпринцессы Норвегии предъявили обвинения в изнасиловании и нападении

Сына норвежской кронпринцессы обвинили в изнасиловании, домашнем насилии, избиении и других преступлениях после годичного расследования полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщил прокурор в понедельник.

28-летний Мариус Борг Хойби, сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок кронпринца Хокона, как ожидается, предстанет перед судом в начале следующего года.

Если его признают виновным по самым тяжким обвинениям, ему грозит до 10 лет тюремного заключения, заявил прокурор.

Хойби отрицает самые серьезные обвинения, в частности в изнасиловании и домашнем насилии, сказала его адвокат Эллен Холагер Анденес.

Хойби не имеет королевского титула и не находится в линии престолонаследия.

В ноябре 2024 года полиция задержала Хойби на неделю в рамках расследования. В понедельник ему предъявили обвинения в 32 преступлениях, среди которых – один случай изнасилования с половым актом и три случая изнасилования без него, часть из которых он снимал на свой телефон, сообщила сторона обвинения.

"Виновен он или нет – решат судьи", – сказал прокурор Стурла Генриксбьо на пресс-конференции.

В августе прошлого года полиция назвала Хойби подозреваемым в избиении женщины, с которой он находился в отношениях.

Тогда в заявлении для СМИ Хойби признал, что нанес телесные повреждения женщине под воздействием кокаина и алкоголя и повредил ее квартиру. Хойби заявил, что сожалеет о своих действиях.