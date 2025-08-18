В Словакии заявили, что запрещать компаниям продавать Украине оружие было бы лицемерно

В правительстве Словакии прокомментировали высокие доходы, которые получают оборонные компании страны за продажу Украине оружия в то время, как государственная военная поддержка Киева со стороны Братиславы была остановлена.

Об этом Polico заявил заместитель министра обороны Игорь Мелихер, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приостановил государственную военную помощь Украине. В то же время частные оружейные компании Словакии получают большие прибыли, продавая оружие Украине.

В 2024 году экспорт вооружений из Словакии вырос до 1,15 млрд евро. Это около 1% экономики страны, вдвое больше, чем в 2023 году, и в 10 раз больше, чем до полномасштабного вторжения России против Украины в 2022 году.

Заместитель министра обороны Игорь Мелихер заявил, что стремительное развитие оборонного бизнеса не противоречит политическому обещанию Фицо не оказывать военную помощь Украине.

"Правительство Словакии пообещало своим гражданам в программной декларации, что мы не отправим ни одной пули из государственных складов в Украину, и мы придерживаемся этого обещания", – сказал Мелихер.

Официальная помощь Словакии, отметил он, состоит из нелетальной поддержки и критических поставок электроэнергии, "необходимых для функционирования Украины как государства".

В то же время правительство Словакии не скрывает, что не имеет ничего против продажи оружия частными компаниями.

"Мы присоединились к Европейскому Союзу из-за ценностей, которые разделяем. Мы также уважаем свободный рынок... Поэтому ограничивать деятельность компаний оборонной промышленности было бы с нашей стороны довольно лицемерно", – отметил Мелихер.

В прошлом году на открытии завода по производству артиллерийских боеприпасов министр обороны Роберт Калиняк заявил: "Это не поддержка войны, а поддержка торговли".

"Мы говорили до и после (парламентских выборов 2023 года), что не будем ограничивать оборонные компании, потому что нам нужен экономический рост", – повторил Калиняк в марте, комментируя показатели экспорта.

Мелихер также отметил, что "большинство военной техники, произведенной в Словакии, продается не Украине, а западным партнерам, которые уже сами решают, что делать с этим материалом".

На днях стало известно, что Словакия готовит к передаче Украине 14-й пакет нелетальной помощи.