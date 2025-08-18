Зеленський розповів, про що радився з євролідерами перед зустріччю з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що перед зустріччю з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті у понеділок провів у Вашингтоні консультації з низкою європейських лідерів, аби скоординувати позиції щодо миру та безпеки.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, основна мета зараз – "надійний і тривалий мир" для України та всієї Європи.

"Важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок", – зауважив український лідер.

Він додав, що на зустрічі були присутні лідери Фінляндії, Великої Британії, Італії, президентка Європейської комісії та генсек НАТО. Лідери скоординували позиції перед зустріччю з президентом Трампом, яка відбудеться пізніше у понеділок.

фото з соцмережі х президента України

"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", – підсумував Зеленський.

Раніше у понеділок Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Зазначимо, га зустрічі лідерів США та України в Овальному кабінеті будуть п’ятеро представників американської сторони, крім самого Трампа, а із Зеленським будуть двоє топпосадовців.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.