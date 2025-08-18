Зеленский рассказал, о чем советовался с евролидерами перед встречей с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что перед встречей с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник провел в Вашингтоне консультации с рядом европейских лидеров, чтобы скоординировать позиции по вопросам мира и безопасности.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, основная цель сейчас – "надежный и длительный мир" для Украины и всей Европы.

"Важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых попыток захвата. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление – США и Европы, всех в мире, кто уважает право на жизнь и международный порядок", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что на встрече присутствовали лидеры Финляндии, Великобритании, Италии, президент Европейской комиссии и генсек НАТО. Лидеры скоординировали позиции перед встречей с президентом Трампом, которая состоится позже в понедельник.

фото из соцсети Х президента Украины

"Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", – подытожил Зеленский.

Ранее в понедельник Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

Отметим, на встрече лидеров США и Украины в Овальном кабинете будут присутствовать пять представителей американской стороны, кроме самого Трампа, а с Зеленским будут два топ-чиновника.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.