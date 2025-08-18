Трамп позвонит Путину после переговоров с Зеленским и евролидерами

После переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник у президента США Дональда Трампа запланирован телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом Трамп сказал прессе во время встречи с Зеленским в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Я только что поговорил с президентом Путиным опосредованно, и у нас будет телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч", – сообщил президент США.

Он добавил, что в итоге трехсторонний саммит Украина-Россия-США может состояться, а может и не состояться.

"Если трехсторонней встречи не будет, боевые действия продолжатся. А если будет, у нас будут хорошие шансы (завершить войну. – Ред.)... Он ждет моего звонка, когда мы закончим эти встречи", – сказал Трамп.

Трамп также прокомментировал возможные гарантии безопасности от США для Украины, в частности – потенциальное направление американских военных. Он не опроверг и не подтвердил возможность направления американского контингента в Украину.

Как сообщалось, перед прибытием в Белый дом Зеленский и европейские лидеры провели совещание в посольстве Украины.

По итогам этих переговоров Зеленский заявил, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии, поэтому США и Европа должны оказать на него совместное давление.

Смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды" о том, чего ожидать от переговоров в Вашингтоне.