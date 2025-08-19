Польша подняла истребители из-за российской атаки на Украину

Польша снова поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину в ночь на вторник.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х.

В коммюнике Оперативного командования Вооруженных сил Польши подчеркивается, что в связи с дальними авиаударами России по Украине, которые произошли в ночь на вторник, были задействованы все необходимые процедуры.

"С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты начали операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", – говорится в сообщении.

В то же время добавляется, что "эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к угрожающей зоне".

Оперативное командование также заявило, что отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.

Россия атаковала украинскую территорию во время переговоров президента Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

Европейские лидеры во главе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен также прибыли в Вашингтон в понедельник.

Встреча была посвящена гарантиям безопасности для Украины, которые будут предоставлены Европой в координации с США.

Ночью 19 августа Воздушные силы сообщили о взлете двух бортов российских Ту-95МС и вероятных пусках крылатых ракет. Впоследствии ВС сообщили, что "крылатые ракеты держат курс на Кременчуг", что в Полтавской области.

Как известно, переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.

Трамп после объявил, что провел "очень хорошую" встречу с лидерами Украины, Франции, Финляндии, Италии, Великобритании, Германии, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Также он заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

