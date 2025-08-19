Президент Чехії: той, хто закликає до виходу з ЄС і НАТО, шкодить країні

Президент Чехії Петр Павел заявив, що членство в НАТО і Європейському Союзі є найкращою гарантією безпеки і процвітання Чеської Республіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

За його словами, будь-яка політична партія, яка закликає до виходу з будь-якої з цих організацій перед виборами, шкодить Чеській Республіці.

"Було б дивно і, можливо, навіть гідно осуду, якби президент країни не стежив за розвитком політичної кампанії перед виборами, які визначать розвиток нашої країни на наступні чотири роки. Я стежу майже за всіма виступами політиків з різних політичних партій", – запевнив Павел.

"Досить часто я чую обіцянки, які не супроводжуються конкретними аргументами, як ці обіцянки виконати. Також я чую обіцянки, які не сприятимуть ні безпеці, ні процвітанню країни. І це мене турбує", – додав він.

Безпека і процвітання будуть ключовими критеріями для Павла при призначенні нового уряду.

"Найкращою гарантією безпеки нашої країни є членство в НАТО і союзи з демократичними країнами. Я також переконаний, що для нашого процвітання, для того, щоб наша країна розвивалася і була успішною, добре, щоб вона була в ЄС. І я не кажу, що НАТО чи ЄС не мають недоліків. Але у нас немає іншої кращої альтернативи", – додав Павел.

"Тому кожен, хто закликає Чехію вийти з НАТО або ЄС, в моїх очах завдає шкоди нашій країні. І це один з критеріїв, який я буду брати до уваги, коли отримаю пропозицію щодо будь-якого складу нового уряду", – додав він.

Павел також закликав виборців не голосувати за тих, хто роздає обіцянки, але не говорить, як їх буде виконувати.

Перед жовтневими виборами у Чехії лідирує популістська партія експрем'єра Чехії Андрея Бабіша ANO. Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Також Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

Читайте детальніше, чому у Чехії незабаром може змінитися влада і що це означає для України.