Президент Чехии: тот, кто призывает к выходу из ЕС и НАТО, вредит стране

Президент Чехии Петр Павел заявил, что членство в НАТО и Европейском Союзе является лучшей гарантией безопасности и процветания Чешской Республики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

По его словам, любая политическая партия, которая призывает к выходу из любой из этих организаций перед выборами, вредит Чешской Республике.

"Было бы странно и, возможно, даже достойно осуждения, если бы президент страны не следил за развитием политической кампании перед выборами, которые определят развитие нашей страны на следующие четыре года. Я слежу почти за всеми выступлениями политиков из разных политических партий", – заверил Павел.

"Довольно часто я слышу обещания, которые не сопровождаются конкретными аргументами, как эти обещания выполнить. Также я слышу обещания, которые не будут способствовать ни безопасности, ни процветанию страны. И это меня беспокоит", – добавил он.

Безопасность и процветание будут ключевыми критериями для Павла при назначении нового правительства.

"Лучшей гарантией безопасности нашей страны является членство в НАТО и союзы с демократическими странами. Я также убежден, что для нашего процветания, для того, чтобы наша страна развивалась и была успешной, хорошо, чтобы она была в ЕС. И я не говорю, что НАТО или ЕС не имеют недостатков. Но у нас нет другой лучшей альтернативы", – добавил Павел.

"Поэтому каждый, кто призывает Чехию выйти из НАТО или ЕС, в моих глазах наносит вред нашей стране. И это один из критериев, который я буду принимать во внимание, когда получу предложение по любому составу нового правительства", – добавил он.

Павел также призвал избирателей не голосовать за тех, кто раздает обещания, но не говорит, как их будет выполнять.

Перед октябрьскими выборами в Чехии лидирует популистская партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO. Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Также Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

