Президент Чехії натякнув, що може не балотуватися на другий строк

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його рішення балотуватися на другий строк залежатиме від результатів парламентських виборів у жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Павел дав зрозуміти, що те, як пройдуть вибори, також вплине на те, чи захоче він продовжувати свою роботу на посаді через три роки, чи ні.

"Виконувати цю роботу з усією віддачею протягом п'яти років – це дуже довгий термін. Ситуація може змінитися після виборів, і атмосфера, яка була більш-менш продуктивною до цього часу, коли ми мали серйозні дискусії з урядом і представниками обох палат парламенту, може змінитися. Наступні два з гаком роки можуть бути складними", – зазначив він.

Перед жовтневими виборами у Чехії лідирує популістська партія експрем'єра Чехії Андрея Бабіша ANO. Андрей Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Також Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

