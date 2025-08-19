Президент Чехии намекнул, что может не баллотироваться на второй срок

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его решение баллотироваться на второй срок будет зависеть от результатов парламентских выборов в октябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Павел дал понять, что то, как пройдут выборы, также повлияет на то, захочет ли он продолжать свою работу на посту через три года или нет.

"Выполнять эту работу со всей отдачей в течение пяти лет – это очень долгий срок. Ситуация может измениться после выборов, и атмосфера, которая была более-менее продуктивной до этого времени, когда мы имели серьезные дискуссии с правительством и представителями обеих палат парламента, может измениться. Следующие два с лишним года могут быть сложными", – отметил он.

Перед октябрьскими выборами в Чехии лидирует популистская партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша ANO. Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Также Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

