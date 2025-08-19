Жители немецкого села недовольны массой дорожных знаков на короткой улице

В немецком селе Штермталь, что к югу от Лейпцига, с населением 500 человек, уже несколько недель продолжается путаница из-за моря дорожных знаков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Шестнадцать знаков были установлены на нескольких сотнях метров сельской улицы, глася, что парковка на парковочных площадках разрешена максимум на два часа. Большинство жителей этим недовольны, говорит сельский глава Марк Этцольд.

Море синих знаков разрушает образ зеленой сельской улицы. Инициатива установки указателей исходила от самого местного совета.

Причиной является соседнее озеро Штермталь, которое в хорошую погоду привлекает много туристов.

Вместо того чтобы парковаться на большой платной стоянке, многие водители предпочитают оставлять свои автомобили на сельской улице. Раньше места для парковки там были бесплатными и неограниченными.

"Мы в местном совете на самом деле просто хотели, чтобы зона парковки, которая была обозначена знаками в течение очень долгого времени, имела временное ограничение", – говорит Этцольд.

Местный совет предусматривал установку знаков на въезде и выезде из села. Но вместо этого два месяца назад в Штермтале появился лес синих знаков. Установка знаков стоила 5 тысяч евро, говорит Этцольд.

За это отвечает муниципалитет Гроспесны, ссылаясь на правила дорожного движения. Только с помощью многочисленных знаков можно было бы законно обозначить места для парковки. В отличие от сплошной полосы для парковки вдоль обочины, паркоместа должны быть обозначены индивидуально.

Мэр сообщает, что они уже обсудили этот вопрос с местным советом.

Первым шагом должно стать определение того, будет ли стимулировать посетителей озера двухчасовой лимит на парковочных площадках оставлять свои автомобили на специально отведенных для этого больших парковках.

