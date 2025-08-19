Польша сорвала масштабную европейскую наркосхему: изъято наркотиков на $275 млн
Новости — Вторник, 19 августа 2025, 12:01 —
Польская полиция заявила о ликвидации ряда связанных между собой сетей контрабанды наркотиков, которые действовали по всей Европе: были изъяты наркотики на сумму 1 млрд злотых ($275 млн).
Об этом сообщило Центральное бюро расследований Польши (CBSP), передает "Европейская правда".
CBSP заявило, что ядро преступных группировок составляли поляки, проживавшие в Испании. По словам правоохранителей, некоторые члены группировок имели связи среди польских футбольных хулиганов.
"В ходе расследования было изъято 600 килограммов марихуаны, 180 килограммов гашиша, 40 килограммов амфетамина сульфата, а также семь единиц огнестрельного оружия и несколько сотен патронов", – сообщили в CBSP.
Основная группа занималась незаконным оборотом наркотиков в нескольких регионах Европы, преимущественно в Ирландии, Германии, Австрии и Скандинавии.
Расследование проводилось совместно с правоохранительными органами ряда стран Европейского Союза.
Правоохранители в рамках расследования арестовали имущество общей стоимостью более 50 млн злотых, а также роскошные часы и автомобили.
Обвинения предъявлены более 170 лицам, из которых более 110 в разное время были арестованы. Расследование продолжается. Отдельные дела последовательно закрываются с вынесением обвинительных приговоров.
Уже вынесены первые приговоры с наказанием в виде лишения свободы на срок более 10 лет.
Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.
14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.
А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.