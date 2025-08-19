Польша сорвала масштабную европейскую наркосхему: изъято наркотиков на $275 млн

Польская полиция заявила о ликвидации ряда связанных между собой сетей контрабанды наркотиков, которые действовали по всей Европе: были изъяты наркотики на сумму 1 млрд злотых ($275 млн).

Об этом сообщило Центральное бюро расследований Польши (CBSP), передает "Европейская правда".

CBSP заявило, что ядро преступных группировок составляли поляки, проживавшие в Испании. По словам правоохранителей, некоторые члены группировок имели связи среди польских футбольных хулиганов.

"В ходе расследования было изъято 600 килограммов марихуаны, 180 килограммов гашиша, 40 килограммов амфетамина сульфата, а также семь единиц огнестрельного оружия и несколько сотен патронов", – сообщили в CBSP.

Фото: CBSP

Фото: CBSP

Основная группа занималась незаконным оборотом наркотиков в нескольких регионах Европы, преимущественно в Ирландии, Германии, Австрии и Скандинавии.

Расследование проводилось совместно с правоохранительными органами ряда стран Европейского Союза.

Правоохранители в рамках расследования арестовали имущество общей стоимостью более 50 млн злотых, а также роскошные часы и автомобили.

Фото: CBSP

Фото: CBSP

Обвинения предъявлены более 170 лицам, из которых более 110 в разное время были арестованы. Расследование продолжается. Отдельные дела последовательно закрываются с вынесением обвинительных приговоров.

Уже вынесены первые приговоры с наказанием в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.