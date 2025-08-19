Лавров говорит, что РФ не против двух– или трехсторонних форматов по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от каких-либо форматов работы по украинскому урегулированию.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лавров сказал в интервью каналу "Россия 24", его цитирует агентство "Интерфакс".

Лавров выступил после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

"Мы не отказываемся от каких-либо форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил", – сказал Лавров.

Вместе с тем Лавров сказал, что "любые контакты с участием первых лиц нужно готовить очень тщательно".

"Чтобы все эти форматы включались не для того, чтобы утром кто-то писал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях... а для того, чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые этапы для того, чтобы готовить саммиты", – сказал Лавров.

Отметим, немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Зеленский и Путин встретятся в течение ближайших двух недель.

