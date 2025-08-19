У Навроцкого говорят об отсутствиии сигналов, свидетельствовавших бы об "изменении позиции Украины" по эксгумациям
Представитель президента Польши Рафал Лешкевич сообщил, что пока нет никаких серьезных признаков, которые бы свидетельствовали об изменении позиции Украины относительно поисково-эксгумационных работ на Волыни.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet.
Представитель президента заявил, что президент Кароль Навроцкий не исключает членства Украины в НАТО, хотя в нынешней геополитической ситуации он не видит возможности вступления страны в Альянс.
"Одним из вопросов, который является чрезвычайно важным, и который может изменить позицию президента, является решение вопросов относительно жертв Волынской трагедии и проведения поисково-эксгумационных работ на Волыни", – считает Лешкевич.
Он отметил, что это чрезвычайно важный элемент в политике памяти и польско-украинских отношениях. Он добавил, что президент обсуждал это с президентом Украины Владимиром Зеленским 31 июля.
Лешкевич подчеркнул, что Польша стремится решить проблему выдачи системных разрешений на начало поисковых и эксгумационных работ в Украине.
"Более 100 000 жертв геноцида со стороны украинских националистов лежат там, убитые крайне жестоко, и семьи жертв ожидают, что эти безымянные могилы наконец будут эксгумированы, что останки будут подняты, будут похоронены достойно, по-христиански", – сказал он.
Как он отметил, "пока нет никаких серьезных сигналов, которые бы свидетельствовали об изменении позиции Украины" относительно согласия на проведение поисково-эксгумационных работ, кроме "индивидуального случая".
Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос в начале августа заявлял, что в целом польская сторона передала Украине 13 локаций для проведения эксгумационных работ, а украинская сторона – четыре.
В начале июня во Львове польско-украинская команда начала поисково-эксгумационные работы с целью перезахоронения польских военных, погибших в начале Второй мировой войны.
В июне в Минкульте сообщали, что Украина предоставила разрешение польской стороне на проведение эксгумационных работ на бывшей территории села Збоиска, что теперь в пределах Львова.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский недавно рассказывал, что вскоре эксгумационные работы должны начаться в этой и еще в одной местности.