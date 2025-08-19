СМИ: президент Польши планирует изменить практически каждый раздел конституции

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий, который анонсировал масштабные конституционные изменения, планирует изменить в Основном законе страны почти каждый раздел.

Об этом стало известно RMF FM, пишет "Европейская правда".

На стыке сентября и октября Навроцкий создаст совет, который будет работать над проектом новой конституции. Его возглавит Дариуш Дудек, новоназначенный советник главы государства.

По данным радиостанции, польский президент в конституции хочет изменить фактически все – почти каждый раздел Основного закона Польши претерпит изменения.

Во-первых, президент стремится изменить государственный строй так, чтобы значительно расширить президентские полномочия.

Во-вторых, глава государства хочет реформы в сфере правосудия. Одним из пунктов является уточнение статьи о Национальном совете судопроизводства – в частности, относительно его компетенций, порядка работы и процедуры избрания членов.

Кроме того, окружение Навроцкого стремится закрепить в конституции норму о запрете судьям заниматься любой политической деятельностью.

В конституцию также планируют внести положения о защите границ, усилении роли самоуправления, а также гарантии сохранения польской валюты.

В то же время предложения по изменениям в конституцию будут представлены на осеннем съезде партии "Право и справедливость". Конституционными вопросами будут заниматься Пшемыслав Чарнек и Бартломей Врублевский.

6 августа, в своем первом обращении на президентском посту Навроцкий объявил о работе над новым Основным законом Польши.

Он выразил надежду, что новая конституция будет готова к принятию в 2030 году.

Глава аппарата президента Польши Павел Шефернакер пообещал, что подготовка изменений будет проходить в консультации с экспертами и всеми партиями.