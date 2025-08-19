Трамп не дзвонив Путіну у присутності євролідерів, щоб не зневажити його 

Президент США Дональд Трамп заявляє, що 18 серпня не розмовляв з Владіміром Путіним у присутності європейських лідерів, оскільки це би зневажило господаря Кремля.

Про це він сказав у вівторок в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання про вчорашній телефонний дзвінок між ним і Путіним, який відбувся, коли сім європейських лідерів і президент України Володимир Зеленський були в Білому домі, Трамп відповів, що не розмовляв з Путіним у їхній присутності, бо вважав, що це було би зневажливо щодо до Путіна.

"Я не зробив цього перед ними, я вважав, що це було б зневажливо до президента Путіна. Ви знаєте, що я б цього не зробив, тому що у них не найтепліші стосунки. І насправді президент Путін не розмовляв би з людьми з Європи. Я маю на увазі, що це було частиною проблеми", – додав президент.

Трамп також висловив думку, що потенційне розміщення військ європейських країн-членів НАТО в Україні не стане "проблемою" для російського лідера Владіміра Путіна.

Трамп також сказав, що він як президент не санкціонує відправку американських військ до України.