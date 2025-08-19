Трамп не звонил Путину в присутствии евролидеров, чтобы не проявить неуважение

Президент США Дональд Трамп заявляет, что 18 августа не разговаривал с Владимиром Путиным в присутствии европейских лидеров, поскольку это бы унизило хозяина Кремля.

Об этом он сказал во вторник в эфире телеканала Fox News, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос о вчерашнем телефонном звонке между ним и Путиным, который состоялся, когда семь европейских лидеров и президент Украины Владимир Зеленский были в Белом доме, Трамп ответил, что не разговаривал с Путиным в их присутствии, потому что считал, что это было бы неуважительно по отношению к Путину.

"Я не сделал этого перед ними, я считал, что это было бы неуважительно к президенту Путину. Вы знаете, что я бы этого не сделал, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не разговаривал бы с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы", – добавил президент.

Трамп также выразил мнение, что потенциальное размещение войск европейских стран-членов НАТО в Украине не станет "проблемой" для российского лидера Владимира Путина.

Трамп также сказал, что он как президент не санкционирует отправку американских войск в Украину.