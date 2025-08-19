Румунія обіцяє докластись до "надійних гарантій безпеки" для України

Президент Румунії Нікушор Дан після віртуальної зустрічі лідерів "коаліції рішучих" заявив, що його держава сприятиме наданню Україні гарантій безпеки на випадок завершення російської агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на Facebook.

Дан наголосив, що для стримування агресії Росії досягнення миру в Україні важлива координація Європи та США.

"Росія повинна припинити вбивства цивільних, якщо вона справді прагне миру. Санкції повинні бути збережені і, якщо необхідно, навіть посилені до досягнення мирної угоди", – констатував він.

Румунський президент окремо наголосив, що Бухарест "сприятиме наданню надійних гарантій безпеки Україні, які будуть реалізовані у тісній співпраці між Європою та США – це інвестиція в безпеку Європи, а не лише України".

Він зауважив, що мирна та безпечна Україна зміцнює безпеку Румунії та приносить користь Молдові.

Як відомо, лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

ЗМІ повідомили, що американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Також ЗМІ писали, що американські та європейські посадовці негайно почнуть працювати над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях до знакової зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і лідером РФ Владіміром Путіним.