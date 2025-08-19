Румыния обещает приложить усилия для обеспечения "надежных гарантий безопасности" для Украины
Президент Румынии Никушор Дан после виртуальной встречи лидеров "коалиции решительных" заявил, что его государство будет содействовать предоставлению Украине гарантий безопасности в случае завершения российской агрессии.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.
Дан подчеркнул, что для сдерживания агрессии России достижение мира в Украине важно координировать с Европой и США.
"Россия должна прекратить убийства мирных жителей, если она действительно стремится к миру. Санкции должны быть сохранены и, если необходимо, даже усилены до достижения мирного соглашения", – констатировал он.
Румынский президент отдельно подчеркнул, что Бухарест "будет содействовать предоставлению надежных гарантий безопасности Украине, которые будут реализованы в тесном сотрудничестве между Европой и США – это инвестиция в безопасность Европы, а не только Украины".
Он отметил, что мирная и безопасная Украина укрепляет безопасность Румынии и приносит пользу Молдове.
Как известно, лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.
СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.
Также СМИ писали, что американские и европейские чиновники немедленно начнуть работать над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь к знаковой встрече между президентом Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным.