Жену премьера Испании вызывают для дачи показаний по подозрению в коррупции

Суд Мадрида вызвал жену премьер-министра Испании Бегонию Гомес для допроса в рамках расследования коррупционного дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В суде официально сообщили, что Гомес вызвана в суд для допроса 11 сентября в связи с подозрением в хищении государственных средств, не уточняя подробностей.

По информации испанских СМИ, расследование касается событий, когда жена испанского премьера работала в Мадридском университете Комплутенсе и сотрудник кабинета главы правительства якобы выполнял для нее определенную работу.

Такая работа, согласно законодательству Испании, может быть расценена как использование государственных ресурсов – времени и заработной платы сотрудника – в личных целях Гомес.

Бегония Гомес уже находится под следствием с апреля 2024 года по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием во время работы в Мадридском университете.

Расследование в отношении жены премьера Испании начали по жалобам двух группировок, связанных с ультраправыми силами. Сама она обвинения отвергает.

Окружение Педро Санчеса также столкнулось с обвинениями в коррупции, что побудило оппозицию требовать его отставки.

