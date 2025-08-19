У Молдові тимчасово обмежили діяльність чотирьох проросійських партій

Апеляційна палата Кишинева у вівторок вирішила тимчасово обмежити діяльність чотирьох політичних партій, повʼязаних із проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення про призупинення діяльності партій "Відродження", "Шанс", "Альтернативна сила порятунку Молдови" і "Перемога" суд ухвалив на підставі позову Міністерства юстиції Молдови від 11 серпня, яке вимагає визнати ці партії правонаступниками неконституційної партії "Шор" і ліквідувати їх.

Мінʼюст своєю чергою посилається на висновок Центральної виборчої комісії від 19 липня, згідно з яким вони продовжують діяльність неконституційної партії "Шор" і не були допущені на парламентські вибори.

Чотири згадані партії входять до блоку "Перемога", про утворення якого Ілан Шор оголосив на початку липня під час зʼїзду в Москві. Обмеження щодо їхньої діяльності діятиме до розгляду позову Міністерства юстиції Молдови.

Партія "Шор" була оголошена в Молдові неконституційною у червні 2023 року. Закон прямо забороняє створювати або використовувати нові партії, щоб продовжити її діяльність.

Нагадаємо, молдовська президентка Мая Санду раніше заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

