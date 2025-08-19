В Молдове временно ограничили деятельность четырех пророссийских партий

Апелляционная палата Кишинева во вторник решила временно ограничить деятельность четырех политических партий, связанных с пророссийским олигархом-беглецом Иланом Шором.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решение о приостановлении деятельности партий "Возрождение", "Шанс", "Альтернативная сила спасения Молдовы" и „Победа" суд принял на основании иска Министерства юстиции Молдовы от 11 августа, которое требует признать эти партии правопреемниками неконституционной партии "Шор" и ликвидировать их.

Минюст, в свою очередь, ссылается на заключение Центральной избирательной комиссии от 19 июля, согласно которому они продолжают деятельность неконституционной партии "Шор" и не были допущены на парламентские выборы.

Четыре упомянутые партии входят в блок "Победа", о создании которого Илан Шор объявил в начале июля во время съезда в Москве. Ограничения на их деятельность будут действовать до рассмотрения иска Министерства юстиции Молдовы.

Партия "Шор" была объявлена в Молдове неконституционной в июне 2023 года. Закон прямо запрещает создавать или использовать новые партии, чтобы продолжить ее деятельность.

Напомним, молдавский президент Мая Санду ранее заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, организации проплаченных протестов и т. д.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.