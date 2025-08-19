Парламент Косово в среду возобновит попытки выйти из политического кризиса

Ассамблея частично признанного Косово в среду соберется после вынужденного перерыва, чтобы попытаться завершить учредительную сессию и выйти из политического тупика, образовавшегося после февральских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Возобновление учредительной сессии парламента Косово происходит после того, как Конституционный суд страны опубликовал полное решение по урегулированию политического кризиса.

Он обязал Ассамблею избрать нового спикера парламента в течение 30 дней путем открытого голосования, причем одного и того же кандидата можно выдвигать не более трех раз.

В решении Конституционного суда, однако, не упоминаются конкретные последствия, если Ассамблея не выполнит решение.

Из-за невозможности избрать спикера и его заместителей парламент Косово не смог закрыть учредительную сессию, а значит, начать полноценную работу – в частности, назначить постоянное правительство и рассмотреть бюджетные вопросы.

В конце июня Конституционный суд Косово дал парламенту месяц для прекращения политического кризиса, а когда был сорван и этот дедлайн – запретил ему принимать какие-либо решения до 8 августа, когда ожидались дальнейшие шаги.

