Найвищий суд Косова виклав нові умови для вирішення парламентської кризи

Конституційний суд частково визнаного Косова у пʼятницю оголосив про заходи, які повинні допомогти подолати кількамісячну політичну кризу через нездатність парламенту почати роботу після виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У своєму рішенні Конституційний суд Косова зобовʼязав провести відкрите голосування за спікера Асамблеї (парламенту), причому за одну кандидатуру можна голосувати не більше трьох разів.

Кандидата на посаду має запропонувати найбільша парламентська партія, тобто "Самовизначення" нинішнього глави уряду Косова Альбіна Курті, яка не має більшості в парламенті.

"Самовизначення" наполягає на таємному голосуванні за спікера – цю ідею партія вже деякий час просуває як спосіб вирішити парламентську кризу, але проти виступають інші опозиційні сили.

У пʼятницю Курті заявив, що його партія готова до двох компромісів: змінити кандидата, якщо їхня нинішня висуваниця не здобуде підтримки під час таємного голосування, або досягти згоди про відкрите голосування за спікера та його заступників "пакетом".

Через неможливість обрати спікера і його заступників парламент Косова не зміг закрити установчу сесію, а отже, почати повноцінну роботу – зокрема, призначити постійний уряд і розглянути бюджетні питання.

Наприкінці червня Конституційний суд Косова дав парламенту місяць для припинення політичної кризи, а коли був зірваний і цей дедлайн – заборонив йому ухвалювати будь-які рішення до 8 серпня, коли очікувалися подальші кроки.

Читайте детальніше про те, чому Косово потрапило у гостру політичну кризу і чим це загрожує.