Bloomberg: крупнейший НПЗ Индии закупил нефть в США и ОАЭ на фоне угроз Трампа

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии закупил миллионы баррелей нефти в США и Объединенных Арабских Эмиратах на фоне обещания американского президента Дональда Трампа ввести высокие пошлины для покупателей российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Государственная компания Indian Oil закупила не менее 5 миллионов баррелей американской нефти в дополнение к 2 миллионам баррелей, поставленных из Абу-Даби.

Закупки были как крупными, так и относительно срочными по обычным стандартам компании.

Государственным переработчикам в Индии поручили в начале этой недели разработать планы закупки нероссийской нефти.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы оказались в центре внимания в течение последних двух недель после того, как Европейский Союз и США обвинили их в поддержке РФ во время войны в Украине из-за закупки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

А в посте в начале этой недели выделил Индию, заявив, что она заплатит дополнительную экономическую штрафную санкцию за свои текущие закупки.

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской нефти, экспортируемой морским путем, скупая нефть со скидкой и увеличив свои закупки почти с нуля до около трети своего импорта.