Венгрия заявила о возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возобновлении поставок российской нефти в его страну по трубопроводу "Дружба", в "нападении" на который он несколько дней назад обвинил Украину.

Об этом венгерский дипломат написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Вечером во вторник, 19 августа, Сийярто заявил, что транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновлен.

Он поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за "быстрое устранение повреждений, вызванных нападением".

"Мы ожидаем, что Украина не будет осуществлять дальнейших нападений на этот трубопровод, который имеет критическое значение для энергоснабжения нашей страны. Эта война не является нашей войной, не втягивайте нас в нее!", – заявил Сийярто.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины вместе с другими силами обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после этого заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

Он также намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из Венгрии в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

А Европейская комиссия, в свою очередь, заявила, что украинская атака на нефтепровод "Дружба" не влияет на поставки нефти в Венгрию и Словакию, несмотря на жалобы Будапешта в сторону Киева.

