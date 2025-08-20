Кронпринц Норвегії: родина продовжить виконувати обов’язки попри суд над пасинком
Норвезький кронпринц Гокон заявив, що королівська родина продовжуватиме виконувати офіційні обов'язки, поки його пасинок Маріус Борг Хойбі буде судитися наступного року за звинуваченням у зґвалтуванні.
Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".
28-річний Хойбі, син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок Гокона, був звинувачений у понеділок, 18 серпня, у 32 кримінальних злочинах, включно зі зґвалтуванням чотирьох жінок, а також домашнім насильством і побоями.
Адвокат сина кронпринцеси зазначив, що Хойбі заперечує найсерйозніші звинувачення проти нього, включно зі зґвалтуванням та домашнім насильством, але планує визнати свою провину в деяких менш серйозних звинуваченнях у суді, коли розпочнеться процес.
За словами прокурора у цій справі, йому може загрожувати до 10 років в'язниці, якщо він буде визнаний винним у найсерйозніших звинуваченнях у процесі, який, як очікується, розпочнеться в січні 2026 року і триватиме шість тижнів.
"Ми будемо продовжувати виконувати свої обов'язки якнайкраще, як завжди. Всім, хто причетний до цієї справи, це, мабуть, складно і важко", – сказав Гокон у своїх перших публічних коментарях після оголошення звинувачень.
У листопаді 2024 року поліція затримала Хойбі на тиждень у межах розслідування. У понеділок йому висунули обвинувачення у 32 злочинах, серед яких – один випадок зґвалтування зі статевим актом і три випадки зґвалтування без нього, частину з яких він знімав на свій телефон, повідомило обвинувачення.
У серпні минулого року поліція назвала Хойбі підозрюваним у побитті жінки, з якою він перебував у стосунках.
Тоді у заяві для ЗМІ Хойбі визнав, що спричинив тілесні ушкодження жінці під впливом кокаїну та алкоголю і пошкодив її квартиру. Хойбі заявив, що шкодує про свої дії.