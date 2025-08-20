Кронпринц Норвегии: семья продолжит выполнять обязанности, несмотря на суд над пасынком

Норвежский кронпринц Хокон заявил, что королевская семья будет продолжать выполнять официальные обязанности, пока его пасынок Мариус Борг Хойби будет судиться в следующем году по обвинению в изнасиловании.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

28-летний Хойби, сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок Хокона, был обвинен в понедельник, 18 августа, в 32 уголовных преступлениях, включая изнасилование четырех женщин, а также домашнее насилие и побои.

Адвокат сына кронпринцессы отметил, что Хойби отрицает самые серьезные обвинения против него, включая изнасилование и домашнее насилие, но планирует признать свою вину в некоторых менее серьезных обвинениях в суде, когда начнется процесс.

По словам прокурора по этому делу, ему может грозить до 10 лет тюрьмы, если он будет признан виновным в самых серьезных обвинениях в процессе, который, как ожидается, начнется в январе 2026 года и продлится шесть недель.

"Мы будем продолжать выполнять свои обязанности как можно лучше, как всегда. Всем, кто причастен к этому делу, это, наверное, сложно и тяжело", – сказал Хокон в своих первых публичных комментариях после объявления обвинений.

В ноябре 2024 года полиция задержала Хойби на неделю в рамках расследования. В понедельник ему предъявили обвинения в 32 преступлениях, среди которых – один случай изнасилования с половым актом и три случая изнасилования без него, часть из которых он снимал на свой телефон, сообщила обвинение.

В августе прошлого года полиция назвала Хойби подозреваемым в избиении женщины, с которой он находился в отношениях.

Тогда в заявлении для СМИ Хойби признал, что нанес телесные повреждения женщине под воздействием кокаина и алкоголя и повредил ее квартиру. Хойби заявил, что сожалеет о своих действиях.