В Польше прокомментировали взрыв на кукурузном поле

Оперативное командование Вооруженных сил Польши прокомментировало инцидент в селе Люблинского воеводства, где на поле упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Об этом польские военные написали в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские военные заявили, что по предварительным результатам анализа записей радаров, ночью не было зафиксировано нарушения воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

"Информация об обнаружении объекта, который, по предварительным оценкам, может быть частью старого двигателя с пропеллером, была передана в Центр управления воздушными операциями", – говорится в заявлении.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы, в том числе военная полиция, которые проводят детальный анализ объекта. Для проверки района инцидента были задействованы воздушные и наземные поисково-спасательные команды.

Стоит отметить, что Польша снова поднимала свою авиацию из-за российской комбинированной атаки на Украину в ночь на вторник, 19 августа.

Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.