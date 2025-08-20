У Вільнюсі тимчасово зупиняли повітряний рух через БпЛА поблизу аеропорту

У столиці Литви тимчасово припиняли повітряний рух в аеропорту після того, як поблизу міста був зафіксований безпілотний літальний апарат.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Повітряний рух в аеропорту Вільнюса був тимчасово припинений у ніч проти середи, 20 липня, після того, як поблизу столиці Литви було виявлено безпілотний літальний апарат.

За словами речника аеропорту Тадаса Васіляускаса, близько опівночі фахівці з повітряної навігації повідомили про безпілотний літальний апарат, що летів у місті на відстані від аеропорту.

Служби аеропорту відреагували посиленням патрулювання та спостереження в районі. Повітряний рух було зупинено на близько 30 хвилин, а о 00:35 його повністю відновлено, повідомив Васіляускас.

Через перебої було затримано виліт рейсу до Тель-Авіва, а кілька літаків, що прибували, були змушені кружляти в зоні очікування перед посадкою, що призвело до затримок на 15-20 хвилин.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.