В Вильнюсе временно останавливали воздушное движение из-за БпЛА вблизи аэропорта

В столице Литвы временно прекращали воздушное движение в аэропорту после того, как вблизи города был зафиксирован беспилотный летательный аппарат.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Воздушное движение в аэропорту Вильнюса было временно приостановлено в ночь на среду, 20 июля, после того, как вблизи столицы Литвы был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

По словам представителя аэропорта Тадаса Василяускаса, около полуночи специалисты по воздушной навигации сообщили о беспилотном летательном аппарате, летевшем в городе на расстоянии от аэропорта.

Службы аэропорта отреагировали усилением патрулирования и наблюдения в районе. Воздушное движение было остановлено на около 30 минут, а в 00:35 оно полностью восстановлено, сообщил Василяускас.

Из-за перебоев был задержан вылет рейса в Тель-Авив, а несколько прибывающих самолетов были вынуждены кружить в зоне ожидания перед посадкой, что привело к задержкам на 15-20 минут.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.