Глава МЗС Австрії прибула до Одеси

Новини — Середа, 20 серпня 2025, 12:12 — Іванна Костіна

До Одеси прибула міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

Про це в Х повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга, передає "Європейська правда".

Міністр поділився у своєму дописі кількома світлинами з візиту своєї австрійської колеги. Він зазначив, що це вже третій візит міністерки в Україну з часу вступу на посаду у березні.

"Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на результати візиту президента Зеленського до Відня в середині червня", – зазначив Сибіга.

Він розповів також, що зустріч розпочали із вшанування пам'яті загиблих захисників України.

У червні президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Австрії – перший за час повномасштабної війни.

Тим часом австрійські ультраправі побачили "загрозу для нейтралітету" країни у візиті Зеленського та запросили в уряду звіт про те, як відбувалася його підготовка. 

Австрія Сибіга
