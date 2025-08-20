Глава МИД Австрии прибыла в Одессу

В Одессу прибыла министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Об этом в Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда".

Министр поделился в своей заметке несколькими фотографиями с визита своей австрийской коллеги. Он отметил, что это уже третий визит министра в Украину со времени вступления в должность в марте.

Today, I am pleased to welcome my dear Austrian colleague @BMeinl to Odesa on her third visit to Ukraine since she took office in March.



I greatly value Beate's personal commitment, which complements the intense dynamics of Ukrainian-Austrian relations. We are building on… pic.twitter.com/ND65UIV5Fu – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 20, 2025

"Я высоко ценю личную преданность Беате, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы опираемся на результаты визита президента Зеленского в Вену в середине июня", – отметил Сибига.

Он рассказал также, что встречу начали с чествования памяти погибших защитников Украины.

В июне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Австрию – первый за время полномасштабной войны.

Между тем австрийские ультраправые увидели "угрозу для нейтралитета" страны в визите Зеленского и запросили у правительства отчет о том, как происходила его подготовка.