Глава МИД Австрии прибыла в Одессу
В Одессу прибыла министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.
Об этом в Х сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает "Европейская правда".
Министр поделился в своей заметке несколькими фотографиями с визита своей австрийской коллеги. Он отметил, что это уже третий визит министра в Украину со времени вступления в должность в марте.
"Я высоко ценю личную преданность Беате, которая дополняет интенсивную динамику украинско-австрийских отношений. Мы опираемся на результаты визита президента Зеленского в Вену в середине июня", – отметил Сибига.
Он рассказал также, что встречу начали с чествования памяти погибших защитников Украины.
В июне президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Австрию – первый за время полномасштабной войны.
Между тем австрийские ультраправые увидели "угрозу для нейтралитета" страны в визите Зеленского и запросили у правительства отчет о том, как происходила его подготовка.