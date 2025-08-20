В Германии несовершеннолетнего из РФ обвиняют в планировании нападения на посольство Израиля

Немецкая прокуратура выдвинула обвинения гражданину России, которого подозревают в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине и попытке присоединиться к боевой группировке "Исламское государство".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Прокуроры считают, что обвиняемый получил в интернете инструкции по изготовлению взрывчатки, но план провалился, поскольку он не смог достать необходимые компоненты.

"С начала февраля он планировал совершить теракт в Германии, в частности против посольства Израиля в Берлине", – говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

Задержанный находится под стражей с февраля, когда его задержали в аэропорту Берлина.

Прокуратура подозревает, что он направлялся в Пакистан для прохождения военной подготовки в ИГИЛ и финансировал поездку, продавая дорогие смартфоны.

В заявлении также отмечается, что его обвиняют в переводе пропаганды "Исламского государства" на русский и чеченский языки.

7 августа прокуратура предъявила ему обвинения в подготовке и подстрекательстве к совершению тяжкого насильственного акта, ставящего под угрозу государственную безопасность, а также в попытке вступить в террористическую организацию за рубежом, поскольку он является несовершеннолетним.

Напомним, в декабре шведская прокуратура выдвинула обвинения трем лицам в подготовке террористического преступления, связанного с "Исламским государством".

Перед этим стало известно, что четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия.