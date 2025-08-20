Министерство иностранных дел России в среду объявило о запрете на въезд 21 британскому подданному в ответ на санкции из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении российского МИД.

Решение запретить въезд более 20 гражданам Британии в Москве объяснили "демонизацией нашей страны", распространением "антироссийских нарративов" и "дальнейшей накачкой оружием неонацистского режима в Киеве".

В список вошли работники британских СМИ, неправительственных организаций, а также "консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании".

"Работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена", – многозначительно обещает МИД России.

О российских "санкциях" стало известно в тот же день, когда Великобритания внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, с помощью которой Россия уклонялась от предыдущих экономических ограничений.

По данным СМИ, Великобритания и ЕС готовят санкции против России, которые могут быть введены, если глава Кремля Владимир Путин откажется принять участие в трехсторонних переговорах с президентами США и Украины.