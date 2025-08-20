В армії Польщі описали російський дрон, який порушив повітряний простір країни і вибухнув

Російський дрон, що упав на території Польщі у ніч на 20 серпня, був оснащений самознищувальною боєголовкою та відзначався польотом на низькій висоті, аби уникнути виявлення системами ППО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генерал Даріуш Маліновський, заступник оперативного командувача Збройних cил Польщі.

Військові, за його словами, оцінюють, що це був так званий дрон-приманка, який не мав бойової частини, але був оснащений самознищувальною боєголовкою.

"Негайно були підняті вертольоти, щоб перевірити, чи в районі не відбулося додаткових вибухів або не було місць, характерних для авіакатастроф або ударів дронів. Таких місць не виявлено. Наразі наземні групи проводять інтенсивні заходи з метою пошуку решток цього дрона", – відзначив Маліновський.

Він додав, що цей дрон був спроєктований так, щоб його було дуже важко виявити.

"Ймовірно, він летів дуже низько, щоб уникнути нашого радіолокаційного поля. На сьогодні ми маємо лише цю інформацію", – розповів генерал.

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".

Окремо речник Сікорського Павел Вронський повідомив агентству Reuters, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Shahed.

Міністр оборони Польщі звинуватив Росію в провокації після падіння дрона.