В армии Польши описали российский дрон, который нарушил воздушное пространство страны и взорвался

Российский дрон, упавший на территории Польши в ночь на 20 августа, был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой и отличался полетом на низкой высоте, чтобы избежать обнаружения системами ПВО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генерал Дариуш Малиновский, заместитель оперативного командующего Вооруженными силами Польши.

Военные, по его словам, оценивают, что это был так называемый дрон-приманка, который не имел боевой части, но был оснащен самоуничтожающейся боеголовкой.

"Немедленно были подняты вертолеты, чтобы проверить, не произошло ли в районе дополнительных взрывов или не было мест, характерных для авиакатастроф или ударов дронов. Таких мест не обнаружено. Сейчас наземные группы проводят интенсивные мероприятия с целью поиска остатков этого дрона", – отметил Малиновский.

Он добавил, что этот дрон был спроектирован так, чтобы его было очень трудно обнаружить.

"Вероятно, он летел очень низко, чтобы избежать нашего радиолокационного поля. На сегодняшний день мы располагаем только этой информацией", – рассказал генерал.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Отдельно пресс-секретарь Сикорского Павел Вронский сообщил агентству Reuters, что объект, который взорвался ночью в кукурузном поле на востоке Польши, был российской версией беспилотника Shahed.

Министр обороны Польши обвинил Россию в провокации после падения дрона.