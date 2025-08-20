У парламенті Фінляндії не вважають, що країна відправить військових в Україну

Голова комітету з закордонних справ парламенту Фінляндії Йоганнес Коскінен вважає, що фінські військові не будуть направлені в Україну в рамках надання потенційних гарантій безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Yle.

За його словами, очікується, що Фінляндія візьме участь гарантіях безпеки для України у вигляді технічного обслуговування, надання експертних висновків та навчання.

"Фінляндія як прикордонна держава, звичайно, не зобов'язана відправляти війська в великих масштабах. Мова йде скоріше про участь у допоміжних заходах, наприклад, таких, як технічне обслуговування, надання експертних висновків та навчання", – відзначив Коскінен.

На цьому етапі немає інформації про те, яку участь Фінляндія візьме в забезпеченні гарантій безпеки для України. Комітет із закордонних справ планує на початку вересня заслухати думку Сил оборони та МЗС.

Коскінен також привітав те, що президент Александер Стубб взяв участь у вашингтонських переговорах про долю України.

"У цьому зв'язку важливо, щоб голоси прикордонних держав, країн Північної Європи та Балтії були представлені за столом переговорів через президента Стубба. І ми сподіваємося, що президент Стубб матиме можливість і в майбутньому внести в переговори більш широку європейську перспективу", – зазначив Коскінен.

Він упевнений, що тиск на Росію необхідно посилити через санкції як з боку ЄС, так і з боку США.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.