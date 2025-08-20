В парламенте Финляндии не считают, что страна отправит военных в Украину

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен считает, что финские военные не будут направлены в Украину в рамках предоставления потенциальных гарантий безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

По его словам, ожидается, что Финляндия примет участие в гарантиях безопасности для Украины в виде технического обслуживания, предоставления экспертных заключений и обучения.

"Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идет скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, например, таких как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", – отметил Коскинен.

На данном этапе нет информации о том, какое участие Финляндия примет в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение Сил обороны и МИД.

Коскинен также приветствовал то, что президент Александер Стубб принял участие в вашингтонских переговорах о судьбе Украины.

"В этой связи важно, чтобы голоса приграничных государств, стран Северной Европы и Балтии были представлены за столом переговоров через президента Стубба. И мы надеемся, что президент Стубб будет иметь возможность и в будущем внести в переговоры более широкую европейскую перспективу", – отметил Коскинен.

Он уверен, что давление на Россию необходимо усилить через санкции как со стороны ЕС, так и со стороны США.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.