Президент Литви каже про підозрілу бізнес-діяльність чоловіка кандидатки в премʼєри

Президент Литви Гітанас Науседа стверджує, що отримав від Державної служби безпеки інформацію про можливі ризики, пов'язані з діяльністю чоловіка кандидатки на посаду прем'єр-міністра Інги Ругінене.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Науседи наводить LRT.

За словами литовського президента, "є певні фактори ризику", повʼязані з діяльністю чоловіка Ругінене.

"Однак Державна служба безпеки констатувала, що інформації про такі фактори ризику, які мають прямий зв'язок з національною безпекою, у них немає. Просто ділові зв'язки, можливі зв'язки з конкретними особами, погляди цих осіб", – пояснив він.

Слова Науседи пролунали після того, як литовський громадський діяч Андрюс Тапінас заявив, що чоловік кандидатки в премʼєри був оштрафований на 5000 євро за незадеклароване ввезення до України приблизно тонни товарів, призначених для друкарні.

Також, за даними Тапінаса, компанія чоловіка Ругінене отримала 5190 євро субсидії від державного банку ILTE, коли його дружина обіймала посаду міністерки соціального захисту та праці.

Литовський президент вніс до Сейму запропоновану соціал-демократами кандидатуру Інги Ругінене на посаду прем’єра 14 серпня – у зв’язку з відставкою попереднього глави уряду Гінтаутаса Палуцкаса через питання до його минулого та бізнесу.

Раніше з’ясувалося, що Ругінене відвідувала Росію після 2014 року. Вона прокоментувала, що визнає це і не збирається приховувати, а також розкрила, що через родинні зв’язки у дитинстві провела багато часу на сході України.