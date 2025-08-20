Президент Литвы говорит о подозрительной бизнес-деятельности мужа кандидата в премьеры

Президент Литвы Гитанас Науседа утверждает, что получил от Государственной службы безопасности информацию о возможных рисках, связанных с деятельностью мужа кандидата на пост премьер-министра Инги Ругинене.

Как сообщает "Европейская правда", слова Науседы приводит LRT.

По словам литовского президента, "есть определенные факторы риска", связанные с деятельностью мужа Ругинене.

"Однако Государственная служба безопасности констатировала, что информации о таких факторах риска, которые имеют прямую связь с национальной безопасностью, у них нет. Просто деловые связи, возможные связи с конкретными лицами, взгляды этих лиц", – пояснил он.

Слова Науседы прозвучали после того, как литовский общественный деятель Андрюс Тапинас заявил, что муж кандидата в премьеры был оштрафован на 5000 евро за незадекларированный ввоз в Украину примерно тонны товаров, предназначенных для типографии.

Также, по данным Тапинаса, компания мужа Ругинене получила 5190 евро субсидии от государственного банка ILTE, когда его жена занимала должность министра социальной защиты и труда.

Литовский президент внес в Сейм предложенную социал-демократами кандидатуру Инги Ругинене на пост премьера 14 августа – в связи с отставкой предыдущего главы правительства Гинтаутаса Палуцкаса из-за вопросов к его прошлому и бизнесу.

Ранее выяснилось, что Ругинене посещала Россию после 2014 года. Она прокомментировала, что признает это и не собирается скрывать, а также раскрыла, что из-за родственных связей в детстве провела много времени на востоке Украины.