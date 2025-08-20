СМИ: Италия продвигает гарантии безопасности для Украины в формате "облегченного НАТО"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который призван имитировать обязательства в рамках НАТО.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, план Мелони предусматривает гарантии коллективной безопасности для Украины, но не предусматривает ее членства в Альянсе – что в материале называется "облегченным НАТО" (NATO-light).

Он обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения на нее, пояснили собеседники агентства.

Такой ответ может предусматривать предоставление Киеву быстрой и длительной оборонной поддержки, экономической помощи, укрепление украинских Вооруженных Сил, а также введение санкций против России.

Итальянский премьер еще весной первой предложила предоставить Украине гарантии безопасности, соразмерные статье 5 Североатлантического договора о коллективной самообороне.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.